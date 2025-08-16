L'Atalanta deve potenziare l'attacco: buona base, reparto ancora incompleto (aspettando prossime novità) - Calcio News 24

L’Atalanta deve potenziare a tutti i costi l’attacco sul mercato. Base buona, ma occorre intervenire per completare il reparto

Le ferie finiscono, e quando arriva il sipario prima di ritornare a lavoro si fa il cosiddetto “bilancio dei conti” per capire cosa manca soprattutto sul piano economico.

All’Atalanta non mancheranno i soldi (e anche tanti), ma le consapevolezze in campo e ulteriori mancanze sono state abbastanza evidenti: soprattutto ieri sera con la Juve.

Ad oggi i nerazzurri sono equiparabili ad un piatto di casoncelli fatto in casa alla quale però mancano sia il formaggio (esterno) che, soprattutto, tanta pancetta: quell’attacco ad oggi con le polveri bagnate.

Premessa. Seppur le idee dell’Atalanta di Juric non siano lontane da quelle di Gasperini (più contenute), dall’altra non si può subito pensare di fare sempre 4/5 goal a partita. Tuttavia i buchi del reparto sono evidenti per quanto la base sia buona: nonostante la mancanza sull’ultimo passaggio e un dinamismo alterno.

Scamacca ha bisogno di tempo per ritornare in forma, CDK ha qualità per essere leader e Sulemana ha buoni spunti. Vero che se il duo Samardzic-Maldini fosse al top della forma almeno la metà dei problemi verrebbe risolta, ma ora la mano grossa dovrà darla la famiglia Percassi con il mercato dove si è aspettato fin troppo.

La punta è fondamentale per una squadra che non può basarsi solo su Gianluca (viene pur sempre dall’infortunio) e il falso nueve ad oggi non è una soluzione applicabile al 100%.

La seconda punta è legata sia agli altri elementi della squadra che alla vicenda Lookman seppur l’Inter sia ferma sui 45 milioni.

L’ultimo passaggio da migliorare, le ultime mosse di calciomercato per poter completare la rosa ad una settimana dall’inizio della Serie A, e l’attacco dell’Atalanta non può rimanere indietro rispetto alla concorrenza