Scamacca a Sky: «Questa è un’impresa storica! Il mister e i tifosi ci hanno trasmesso l’energia per ribaltarla»
L’attaccante dell’Atalanta, Gianluca Scamacca, ha detto la sua al termine del match di Champions League contro il Borussia Dortmund
L’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca ha commentato la vittoria e la qualificazione agli ottavi di finale ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Borussia Dortmund. Ecco le sue parole:
PARTITA – «Siamo partiti subito forte, ma ce lo sentivamo che potevamo ribaltare il risultato. Ci abbiamo creduto fino in fondo e sono stati bravissimi anche quelli che sono entrati nel secondo tempo, perché hanno fatto la differenza. Questa è un’impresa storica, una delle più grandi nella storia dell’Atalanta».
IMPRESA – «Dovevamo farci perdonare per la brutta partita dell’andata e abbiamo fatto una grandissima cosa. Adesso viene il bello: domani c’è il giorno libero e poi penseremo, come sempre, partita dopo partita».
PALLADINO – «Il mister ci ha dato tanto. Ci ha trasmesso energia e una spinta importante, abbiamo ritrovato noi stessi e capito che quella era la strada giusta».
TIFOSI – «Non era il muro giallo, ma è molto meglio così. I nostri tifosi sono stati determinanti, come aveva detto Palladino, perchè erano in 23.000 a spingerci. Sono sempre il dodicesimo uomo per noi, ci sostengono in casa e in trasferta. Per questo li ringraziamo tanto».
