Inter e Roma sono al lavoro per lo scambio tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko: c’è un grosso ostacolo nella trattativa

Roma ed Inter sono al lavoro per lo scambio tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. Secondo Il Tempo il general manager giallorosso, Tiago Pinto, è ora a Milano per cercare di chiudere l’affare con i colleghi interisti. C’è il sì di tutti i protagonisti, le società sono d’accordo ed entrambi i giocatori hanno dato l’assenso al trasferimento, ma bisogna trovare una “quadra” non facile sui numeri.

La Gazzetta dello Sport, infatti, frena sulla possibile fumata bianca dell’affare: secondo la Rosea l’Inter non apre all’affare. Non per ragioni tecniche (il bosniaco piace da sempre a Conte e a Fonseca servirebbe uno come il cileno), bensì economiche: lo stipendio lordo, infatti, è differente in virtù del regime agevolato per gli sportivi impatriati (regime di tassazione del quale gode il nerazzurro). La spesa eventuale dell’Inter, quindi, non sarebbe “a zero” come, invece, vorrebbero. Ciò viene applicato per chi è arrivato in Italia dal 2019 vivendo all’estero per almeno i due anni precedenti: evidentemente, non il caso di Dzeko.