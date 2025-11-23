 Scaroni a Dazn: «Squadra competitiva, Max dice...»
Connect with us

Milan News

Scaroni prima di Inter Milan a Dazn: «Noi lo stadio lo dividiamo da tanto tempo. Acquisto processo lungo. Abbiamo costruito una squadra competitiva, come dice Max…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

37 secondi ago

on

By

Scaroni

Scaroni prima di Inter Milan. Il presidente del Milan, intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita del derby. Le sue parole

Nel prepartita del derby Inter Milan, valido per la dodicesima giornata di Serie A, il presidente rossonero Paolo Scaroni è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare i temi più caldi che riguardano il club, dal futuro del nuovo impianto alle ambizioni sportive della stagione.

 SULLO STADIO «Noi lo stadio lo dividiamo da tanto tempo, oggi siamo proprietari, ma da tanti anni lo gestiamo insieme. L’acquisto è un percorso lungo, ma le cose belle richiedono tempo. Certo che il nuovo stadio dovrà essere iconico come questo».

OBIETTIVI STAGIONALI – «Abbiamo lavorato per rendere la squadra competitiva, come dice Max Allegri i conti si fanno a marzo, siamo fiduciosi. Per la prossima ora e mezza ci sarà molta rivalità».

Related Topics:

Inter News

Inter Milan: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del derby della Madonnina valido per la dodicesima giornata di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

30 minuti ago

on

23 Novembre 2025

By

san siro tifosi inter
Continue Reading

Ultime Notizie

Formazioni ufficiali Inter Milan, le scelte dei due tecnici per il derby

Avatar di Paolo Moramarco

Published

46 minuti ago

on

23 Novembre 2025

By

Thuram Inter Torino 6
Continue Reading