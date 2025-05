Milan, Scaroni sicuro: «Fallimento del Milan? Oggi non si parla di calcio. Parole Boban? Ma si figuri se ascolto…»

Milan, Scaroni: «Fallimento del Milan? Oggi non si parla di calcio. Parole Boban? Ma si figuri se ascolto…». Le dichiarazioni del presidente rossonero

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato a margine dell’evento ‘Play for the future’ di Fondazione Milan, rilasciando delle dichiarazioni riguardo la situazione dei rossoneri ed è tornato sulle parole di Boban. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Fallimento stagionale del Milan? Oggi non si parla di calcio. Dispiaciuto per le parole di Boban? Ma non le so nemmeno! Ma si figuri se io sto ad ascoltare quello che dice…».