Scartato dalla Juve, lo vuole Spalletti: Comolli sborsa trenta milioni

Per la Juventus non era pronto, ora Spalletti lo ha chiesto e Comolli deve sborsare trenta milioni di euro per accontentarlo

Da scartato ad obiettivo. La Juventus si morde le mani pensando alla scelta fatta qualche anno fa, quando un giovane ragazzo di belle speranze è stato rispedito a casa. Non è pronto fisicamente il giudizio dato dai tecnici del settore giovanile di allora, una bocciatura che si è trasformata in motivazione per Michael Kayode.

Ventuno anni, il terzino destro ex Fiorentina si è imposto in Premier League. Proprio la sua fisicità gli ha reso possibile adattarsi senza problemi ai ritmi serrati e all’intensità del calcio inglese ed è diventato un pilastro del Brantford: ventotto partite da titolare su ventotto, l’imprescindibile della formazione di Andrews, attualmente settimo in classifica e in piena corsa per un posto in Europa.

Il campionato di Kayode ha attirato l’interesse di diversi club: si è parlato a lungo di Inter, ora è la Juventus che vorrebbe regalarlo a Spalletti. Proprio la stessa Juventus che anni fa scartò il terzino perché ritenuto non pronto: Kayode però non si è arreso, ha continuato a giocare, è partito dal Gozzano in Serie D ed è riuscito ad arrivare in Premier.

La Juventus su Kayode: servono 30 milioni

Le cose ora sono cambiate e Michael Kayode è più che pronto a vestire la maglia della Juventus. Ceduto dalla Fiorentina agli inglesi per 18 milioni, la sua valutazione è ora quasi raddoppiata.

Il Brantford per lui chiede non meno di trenta milioni di euro, forte anche di un contratto in scadenza nel 2040. Una cifra elevata, ma che non sembra spaventare la Juventus: i bianconeri

hanno capito l’errore commesso anni fa ed ora vogliono correre ai ripari. Anche perché il 21enne piace, e non poco, a Spalletti che la prossima settimana dovrebbe firmare il rinnovo con i bianconeri.

Difficile possa ricevere subito come regalo la certezza di avere Kayode con sé il prossimo anno, ma di certo il terzino ex Fiorentina è in cima agli obiettivi della Juventus: non sarà semplice, ma il 21enne può essere uno dei colpi estivi della società bianconera.