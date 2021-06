Schick: «Forse sono un po' fortunato. Vincere Euro 2020? Perché no...»

Patrik Schick celebra il passaggio ai quarti di finale dopo la vittoria contro l’Olanda: ecco le dichiarazioni dell’attaccante

«Incredibile, nessuno se lo aspettava che arrivassimo così lontano. C’è tanta soddisfazione. Forse ho un po’ di fortuna ma c’è tanto lavoro con i ragazzi, non è facile. Vincere Euro 2020? Sicuramente giochiamo contro la Danimarca, possiamo giocarcela, abbiamo vinto contro una big come l’Olanda… perché non farlo con la Danimarca?».