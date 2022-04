Schwoch: «Salernitana è in un momento strepitoso»

Stefan Schwoch commenta il momento della Salernitana e lo scontro diretto con il Venezia: «Sarà dura per il Venezia allo stadio Arechi»

Intervenuto a 1 Football Club, Stefan Schwoch, opinionista di DAZN, ha parlato dello scontro salvezza del 5 maggio tra Salernitana e Venezia.

«E’ una partita che dovrà decretare chi retrocede. Per chi perde sarà pesante. La Salernitana è in un momento strepitoso, positivo, mentre il Venezia è in un momento completamente negativo e significa tanto per la salvezza. Sarà dura per il Venezia all’Arechi».