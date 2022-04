Zanetti, dopo l’esonero una nuova avventura: le ultime

L’ex tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, dopo l’esonero potrebbe ripartire subito per una nuova avventura: ci pensa il Parma

L’epilogo della stagione del Venezia con Zanetti in panchina è arrivata quasi al fotofinish. L’allenatore è stato esonerato dopo otto sconfitte consecutive e ora i lagunari si sono affidati a Soncin per provare a invertire la rotta.

Dall’altra parte Zanetti potrebbe non restare a lungo senza squadra. Ormai è da qualche giorno che a Parma circola il suo nome in vista della prossima stagione. I crociati che vogliono conquistare la promozione, dopo la stagione deludente con Maresca prima e Iachini poi. Il Parma potrebbe andare all’attacco e convincere il tecnico a sposare il progetto Parma e provare a risalire come fatto con il Venezia nella passata stagione.