Sconcerti: «Juventus? Responsabilità della società, nessuno voleva questa squadra»

Mario Sconcerti ha analizzato la sconfitta della Juventus che ieri è stata battuta ai calci di rigore dal Napoli in Coppa Italia

Mario Sconcerti, ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato la brutta sconfitta di ieri maturata dalla squadra di Sarri. Questo il pensiero del giornalista.

«Il responsabile potrebbe anche essere Ronaldo che non ha fatto un tiro in porta, oppure Dybala, oppure ancora la rosa. Troppe assenze, Douglas Costa non c’è mai stato, Bernardeschi e Rabiot in chiara evoluzione, trovi una squadra precisa per le cinque sostituzioni. Un problema palesatosi già all’inizio della stagione. C’è una responsabilità della società, questa è una squadra che nessuno voleva, che si è tentato in tutti i modi di cambiare».