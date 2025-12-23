Scontri Genoa Inter, arriva il pugno duro delle autorità competenti: dura sanzione nei confronti del tifo rossoblù. L’indiscrezione

Scontri Genoa Inter, le autorità competenti hanno deciso di adottare il pugno duro nei confronti del ‘Grifone’. Ecco cosa succederà nelle prossime ore

Gli strascichi dei violenti scontri prima di Genoa Inter continuano a far parlare e potrebbero avere conseguenze molto pesanti per la tifoseria organizzata ligure. Prima del fischio d’inizio della recente sfida tra il Genoa e l’Inter, una vera e propria guerriglia urbana si è scatenata all’esterno dello stadio Luigi Ferraris. I tifosi del “Grifone” hanno lanciato oggetti contundenti e fumogeni contro le forze dell’ordine, provocando il ferimento di tre agenti di Polizia e creando un clima di forte tensione.

Le indagini immediate hanno già portato all’arresto differito di cinque persone, indagate per reati gravi come resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. Le autorità hanno sottolineato come la gravità dei fatti avvenuti durante gli scontri prima di Genoa Inter imponga provvedimenti severi, destinati a scoraggiare comportamenti simili in futuro.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la decisione sulle misure contro i tifosi del Genoa è ormai imminente. La società e i supporter liguri dovranno affrontare conseguenze dirette: è previsto un divieto di trasferte per un periodo significativo. Gli ultrà rossoblù non potranno seguire la propria squadra nelle gare esterne contro Roma, Milan e Parma. Il provvedimento dovrebbe coprire quasi un mese di partite, impedendo alla tifoseria di essere presente lontano dalle mura amiche del Marassi fino all’inizio di febbraio.

L’esclusione dei tifosi dalle trasferte rappresenta un chiaro segnale di tolleranza zero da parte delle autorità, che intendono prevenire nuovi episodi di violenza come quelli verificatisi prima di Genoa-Inter. Il divieto avrà impatti significativi non solo sul pubblico, ma anche sul club, che dovrà fare a meno del fondamentale supporto dei propri sostenitori in trasferta. La presenza della tifoseria nelle gare esterne è spesso un elemento chiave per motivare la squadra e creare pressione sugli avversari; la sua assenza potrà influire sull’atmosfera e sulle prestazioni in campo.

Gli scontri prima di Genoa Inter hanno quindi aperto una crisi dal punto di vista della sicurezza, costringendo la Federazione e le autorità locali a intervenire con misure drastiche. Oltre agli arresti e alle indagini in corso, il divieto di trasferte si configura come una delle sanzioni più pesanti per il comportamento violento dei tifosi. L’ufficialità del provvedimento è attesa a breve, ma la linea adottata sembra chiara: nessuna deroga, nessuna giustificazione per chi mette a rischio l’incolumità pubblica durante le partite di calcio.

In sintesi, gli scontri prima di Genoa Inter segnalano un momento critico per la sicurezza negli stadi italiani e mostrano come le autorità siano pronte a usare strumenti severi per garantire il rispetto della legge e prevenire il ripetersi di simili episodi.