Scudetto, Giaccherini è SICURO: «Inter ancora SOPRA, ma non mi stupirei di QUESTE due squadre». Le dichiarazioni

Emanuele Giaccherini, ex giocatore di Juve e Napoli ha parlato della lotta scudetto, in vista delle due maxi sfide in programma in questa giornata, ovvero il derby tra Inter e Milan ed il match tra bianconeri e azzurri. Le sue parole a Tuttosport:

PAROLE – «L’Inter è ancora un gradino sopra, ma non mi stupirei se Juve e Napoli dessero fastidio ai nerazzurri fino alla fine»