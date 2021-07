Seconda maglia Milan 2021-2022: ecco il kit da trasferta rossonero – VIDEO

PUMA ha presentato oggi il nuovo Away Kit di AC Milan che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili per tutta la stagione calcistica 2021/22. Lo speciale golden kit celebra l’operato dell’ente benefico di AC Milan attraverso la scritta “Fondazione Milan” stampata sotto il colletto sul retro della maglia.

La nuova maglia Away è resa unica da un caratteristico pattern all-over ispirato dalle sei città coinvolte in un’iniziativa di beneficenza, il cui lancio ufficiale è previsto a Settembre.

We have no boundaries 🗺️

From Milan to the World, with our new @pumafootball Away Jersey 2021/22 #MoveLikeMilan #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) July 21, 2021