Secondo triangolo Juve-Napoli-Sassuolo: il vertice è Frattesi

Dopo il triangolo per Raspadori tra Juve, Napoli e Sassuolo, la storia si ripete con Frattesi, che piace ad entrambe le squadre

La Juve insegue Frattesi ed il Napoli si mette di mezzo. Come riportato dalla Repubblica, i bianconeri si sono mossi per il centrocampista del Sassuolo, ma sul neroverde si è inserito anche il Napoli.

Le tre squadre nelle ultime settimane si sono già incrociate per Raspadori, sempre più vicino al Napoli e, in quell’occasione, con i bianconeri in disturbo.