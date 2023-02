Semplici: «Un anno fa la Fiorentina aveva un giocatore in grado di segnare 16 gol, ora non più»

Leonardo Semplici, allenatore, ha parlato del momento che sta vivendo la Fiorentina in questa stagione. Le dichiarazioni

Leonardo Semplici, allenatore, ha parlato a RadioFirenzeViola del momento che sta vivendo la Fiorentina.

PAROLE – «I viola stanno pagando le tante competizioni in cui sono coinvolti, ma sul mercato non credo che la finestra estiva abbia prodotto un sostanziale indebolimento. Si deve smettere di fare riferimento alla stagione passata: un anno fa la Fiorentina aveva un giocatore in grado di segnare 16 gol nel girone d’andata che ora non ha più».