L’attaccante del Senegal, Sadio Manè, sbaglia un gol facile e viene fischiato dai tifosi: a fine partita esce piangendo

Brutta serata per l’attaccante del Liverpool e della Nazionale del Senegal, Sadio Manè. Ieri sera infatti, nel match Senegal e Guinea Equatoriale, Manè ha sbagliato un gol facile e da quel momento è stato al centro dei fischi da parte di tutto lo stadio. Tifosi completamente ingenerosi nei suoi confronti. Manè ha infatti già tanto per la sua Nazionale: ben 15 reti in 58 presenze. Ma non solo.

Ieri il Senegal ha vinto per 1-0 contro la Guinea e ha già raggiunto la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. I tabloid locali ipotizzano che il tanto accanimento nei suoi confronti sia stato causato dal duello a distanza con Salah per l’assegnazione del Pallone d’Oro africano, ma sembra davvero poco per scatenare una reazione simile. A fine partita l’attaccante del Senegal si è poi messo a piangere coprendosi il volto con la maglia. Ad accompagnarlo fuori dal campo son stati un compagno di squadra ed un membro dello staff.