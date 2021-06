Senegal Zambia sospesa per blackout, Manè: «Meritiamo di meglio»

La gara tra Senegal e Zambia è stata sospesa per blackout per 30′: le dichiarazioni di Sadio Mane su quanto accaduto

«Quello che è successo non è degno di un paese calcistico come il Senegal. Penso che debbano fare di meglio. E anche lo stato del terreno è catastrofico. Il popolo senegalese merita di meglio. È deplorevole quello che è successo… Per giocatori di alto livello quando torni a giocare dopo 30-35 minuti diventa complicato».