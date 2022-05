Sensi, addio all’Inter? Fiorentina e Sassuolo alla finestra

Stefano Sensi potrebbe dire addio all’Inter: su di lui c’è l’interesse della Fiorentina, con Pradè che lo stima molto e il Sassuolo

Dopo il prestito alla Sampdoria, Stefano Sensi dovrebbe tornare all’Inter. Per lui si tratterebbe di un ritorno alla corte di Inzaghi, dove troverebbe una folta concorrenza.

Per questo motivo La Nazione riporta oggi che Sensi potrebbe decidere di cambiare aria. Su di lui c’è l’interesse della Fiorentina, in cui ha in Pradè un grande estimatore. Non solo la viola, perchè anche il Sassuolo lo valuterebbe come sostituto di Maxime Lopez.