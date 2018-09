Il Tar rimette nuovamente la decisione al Collegio di Garanzia: possibile la B a 24 squadre

Finalmente sembra vedere la fine la scandalosa situazione dei campionati di Serie B e Serie C. Dopo la decisione del 7 settembre, tutto sembrava lasciar intender che il campionato cadetto sarebbe stato a 19 squadre. Invece, il Tar ha rimesso le carte in tavola, rinviando nuovamente la decisione al Collegio di Garanza del Coni. La sentenza per i ripescaggi, inizialmente fissata per il 9 ottobre, verrà anticipata a questa settimana, venerdì 21 settembre.

Troppi i ritardi sia della Serie B che della Serie C, con le squadre interessate che salteranno anche la seconda giornata di campionato. Questo il comunicato: «Preso atto che in data 21 settembre 2018 è stata fissata l’udienza del Collegio di Garanzia del Coni per la riassunzione ed il riesame dei giudizi relativi ai ricorsi avanzati dalle società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. e TERNANA CALCIO S.P.A.“relativi al format della Serie B”, la Lega Pro rinvia a data da destinarsi le seguenti gare: Arezzo-Pro Vercelli, Novara-Albissola, Robur Siena-Pisa, AJ Fano-Ternana, Catania-Siracusa, Juve Stabia-Viterbese». Pro Vercelli, Ternana, Siena, Catania e Novara continuano a sperare, sperando che il Coni decida per la B a 24 squadre. Questa decisione è l’unica che eviterebbe ulteriori ricorsi e consentirebbe ai campionati di ripartire. Ma le sorprese sono dietro l’angolo, per una vicenda che al 18 settembre ancora non si è conclusa.