Serie B, Tar Lazio: «Riesaminare posizioni di Ternana e Pro Vercelli»

Serie B, nuovo colpo di scena: il Tar del Lazio ha chiesto la riesamina delle posizioni di Ternana e Pro Vercelli

Sarà una Serie B a 19 squadre… forse. Nel pomeriggio è infatti arrivato l’ennesimo colpo di scena riguardo la serie cadetta, con il Tar del Lazio che ha rimescolato le carte in tavola: dopo verdetto del Collegio di Garanzia del Coni, il Tribunale Amministrativo ha infatti dato l’indicazione di riesaminare la posizione di Ternana e Pro Vercelli ai fini di un possibile ripescaggio. Questa la decisione presa dopo la valutazione dei ricorsi proposti dai due club, attualmente in Serie C.

Ecco il provvedimento monocratico del Tar a firma del presidente della Prima Sezione ter Gabriella De Michele: «Ritenuto che, in considerazione del danno rappresentato (connesso all’avvio del Campionato di Lega Pro per il 19 settembre 2018) – si legge nei decreti monocratici – sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, ai fini del riesame in tempo utile, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, dei motivi di ricorso, ai fini del possibile ripescaggio», riporta il Corriere dello Sport.