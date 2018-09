Collegio di Garanzia del CONI, oggi la sentenza sul caso Serie B: le ultime notizie su format e ripescaggi

Oggi, martedì 11 settembre 2018, è il giorno della verità sul futuro della Serie B: arriverà infatti la decisione definitiva del Collegio di Garanzia del CONI sul format e i ripescaggi della serie cadetta. Nelle ultime settimane si sono susseguiti ricorsi su ricorsi, con il Commissario straordinario della Lega B Roberto Fabbricini che ha optato per il cambio del format da 22 a 19 squadre.

E se, come sembra probabile, ci sarà il ritorno al campionato a 22 squadre, sorgerà un nuovo problema: chi verrà ripescato? In ballo Novara, Catania, Siena, Ternana e Pro Vercelli. Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia, è orientato al ritorno a 22 squadre e attualmente in testa alla graduatoria di merito ci sono novara e Catania. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, si scrive il futuro della Serie B…