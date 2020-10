Sergio Ramos: «È stata un’opportunità per rivendicare noi stessi. Il rigore è netto»

Sergio Ramos, difensore e capitano del Real Madrid, ha parlato dopo la vittoria contro il Barcellona. Queste le parole del difensore

Sergio Ramos, difensore e capitano del Real Madrid, ha parlato dopo la vittoria contro il Barcellona. Le sue parole.

«È stata un’opportunità per rivendicare noi stessi. Abbiamo affrontato questa gara speciale con grande entusiasmo, a prescindere dalle condizioni fisiche. Non c’era bisogno di rimpiangere il passato perché le sconfitte si verificano in tutte le stagioni. Siamo molto felici di aver ottenuto i tre punti in questa gara. Questa vittoria ci fa molto bene emotivamente, siamo riusciti a lasciare da parte le critiche e ad andare avanti. Le due squadre hanno giocato con grande rispetto, il risultato potrebbe sembrare troppo largo. Abbiamo provato e siamo riusciti a togliere la palla al Barça, è così che soffre. La squadra ha dimostrato il suo impegno e le critiche sono state messe da parte. Il rigore? Lenglet è andato oltre con la marcatura, mi ha affossato mentre cercavo di saltare. Giudicare l’arbitro per un’azione così chiara è ingiusto. A volte fanno bene e a volte no ma questo rigore è abbastanza netto. Una settimana di crisi al Real Madrid è di due partite, questo non dovrebbe cambiare i nostri obiettivi, dobbiamo continuare a segnarne tre alla volta. La critica cerca di distruggere la buona energia che esiste all’interno del gruppo».