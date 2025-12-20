Sergio Ramos Milan, con Thiago Silva al Porto si aprono nuovi scenari? Il difensore vuole provare la Serie A: i rossoneri riflettono. Ecco cosa potrebbe succedere

Calciomercato
Sergio Ramos Milan, con Thiago Silva al Porto si aprono nuovi scenari? Il difensore vuole provare la Serie A: ecco cosa potrebbe succedere
Archiviato il capitolo Thiago Silva, ufficialmente passato al Porto, il mercato riporta l’attenzione su un’altra leggenda della difesa mondiale: Sergio Ramos. La situazione dello spagnolo, però, è molto diversa e decisamente più complessa da sbloccare per i club italiani.
Come spiegato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Ramos si svincolerà ufficialmente dal Monterrey il 31 dicembre 2025 e ha manifestato un chiaro interesse per la Serie A, vista come possibile ultimo grande palcoscenico della carriera. Nonostante ciò, il suo approdo in Italia resta al momento congelato.
Il primo nodo è di natura economica. Pur arrivando da parametro zero, Ramos mantiene richieste d’ingaggio molto elevate. In Messico percepiva circa 4 milioni di euro netti di stipendio base, ai quali si aggiungevano bonus consistenti legati a presenze e gol. Cifre che, allo stato attuale, nessun club italiano sembra disposto a garantire.
Secondo Romano, infatti, non esistono offerte concrete dalla Serie A in grado di soddisfare le pretese del classe 1986. Anche il Milan, pur avendo ricevuto la proposta dagli agenti del giocatore, non appare intenzionato ad affondare il colpo proprio per l’eccessivo impatto a bilancio.
Dal punto di vista tecnico, Massimiliano Allegri vedrebbe in Ramos un leader ideale per la difesa, capace di portare esperienza e personalità nella fase decisiva della stagione. Non a caso, anche in Messico lo spagnolo ha dimostrato di poter incidere, chiudendo con 7 gol in 30 presenze. Tuttavia, la dirigenza rossonera guidata da Igli Tare continua a muoversi con grande realismo.
Le priorità del Milan restano altre: in cima alla lista per la difesa c’è Niklas Süle, considerato un profilo più sostenibile sotto il profilo economico e anagrafico. Inoltre, un ingaggio “monstre” anche solo per sei mesi rischierebbe di alterare gli equilibri dello spogliatoio, aspetto su cui il club non intende transigere.
