Thiago Silva, niente Milan! L’ex difensore rossonero torna in Europa, ma vola in Portogallo: ufficiale la firma con il Porto di Farioli

Thiago Silva, niente Milan! Il difensore brasiliano, accostato a lungo ai rossoneri, torna in Europa e firma con il Porto dell’italiano Farioli

Il calcio europeo riabbraccia uno dei suoi simboli. Thiago Silva è ufficialmente un nuovo giocatore del Porto, che lo accoglie da svincolato con effetto immediato. Per il centrale brasiliano si tratta di un ritorno nel Vecchio Continente, come pianificato dopo l’ultima esperienza in patria, ma lontano dal Milan, al contrario di quanto si vociferava nelle scorse setitmane.

Il club portoghese ha annunciato l’operazione sottolineando il valore internazionale del colpo e il significato simbolico dell’arrivo: Silva torna a Porto a vent’anni dalla stagione 2004/05, quando vestì la maglia del Porto B. Un cerchio che si chiude, questa volta con l’obiettivo di lasciare il segno anche in prima squadra.

A 41 anni, Thiago Silva porta in dote un palmarès impressionante: 31 trofei, tra cui Champions League, Mondiale per Club e numerosi titoli nazionali conquistati con Milan, PSG e Chelsea. Storico capitano del Brasile con 113 presenze, è stato inserito tre volte nel FIFA Team of the Year ed è stato eletto miglior giocatore del Mondiale per Club 2021.

Nonostante l’età, i numeri recenti confermano un’integrità fisica fuori dal comune. Reduce da una stagione da protagonista al Fluminense con 46 presenze, Silva non scende sotto le 34 partite stagionali dal 2006, toccando il picco di 58 gare nel 2024 tra club e nazionale.

L’operazione è stata chiusa a parametro zero, senza costi di intermediazione. Il difensore ha firmato un accordo fino al termine della stagione, con opzione per un ulteriore anno. La sua esperienza sarà uno dei pilastri su cui il Porto intende costruire le proprie ambizioni nazionali ed europee sotto la guida di Francesco Farioli.