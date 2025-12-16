Calciomercato Milan, Thiago Silva è il rinforzo giusto per i rossoneri di Allegri? L’analisi

Calciomercato Milan, sarà Thiago Silva il giusto rinforzo per la squadra di Allegri? L’analisi sui rossoneri e le ultime

Da settimane nell’ambiente rossonero si parla del possibile ritorno di Thiago Silva al Milan. Una suggestione che sembrava lontana, ma che con l’apertura del mercato invernale potrebbe diventare concreta. Il club di Via Aldo Rossi è infatti alla ricerca di un difensore centrale di grande esperienza, duttile e con qualità di leadership: caratteristiche che il brasiliano incarna perfettamente.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e dai media brasiliani, Thiago Silva ha deciso di lasciare il Fluminense con effetto immediato, rendendosi disponibile a parametro zero. La sua scelta è legata alla volontà di tornare in Europa, avvicinarsi alla famiglia e mantenere viva la speranza di una convocazione per i Mondiali 2026. La pista Milan è concreta: si parla già di un contratto di sei mesi fino al giugno 2026.

A rendere l’operazione ancora più interessante sono tre fattori: la duttilità tattica del difensore, capace di adattarsi sia a una linea a tre che a quattro; la sua lunga esperienza internazionale maturata tra Milan, PSG e Chelsea; e il carisma che lo ha reso leader ovunque abbia giocato. A questi si aggiunge la conoscenza dell’ambiente rossonero e del tecnico Allegri, con cui vinse lo Scudetto nel 2011. Un affare a parametro zero che potrebbe regalare al Milan un rinforzo pronto e affidabile per la seconda parte di stagione.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

