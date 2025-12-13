Sergio Ramos spinge per giocare in Serie A? Quel club potrebbe invertire la rotta nonostante le intenzioni

Sergio Ramos e la Serie A: il Milan valuta ma non affonda il colpo. Il difensore spagnolo è stato proposto ai rossoneri

Il Milan continua a monitorare il mercato alla ricerca di un difensore centrale capace di offrire esperienza internazionale e leadership, elementi ritenuti fondamentali per rafforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. In questo contesto è emerso anche il nome di Sergio Ramos, una suggestione affascinante per molti tifosi e addetti ai lavori della Serie A, ma che al momento sembra destinata a rimanere tale.

Come riportato da Fabrizio Romano, Sergio Ramos è stato effettivamente «proposto al Milan», ma le condizioni necessarie per concretizzare il suo arrivo in Serie A non sembrano esserci. L’ex capitano del Real Madrid, reduce dalle parentesi al PSG e in Messico, è libero e desideroso di una nuova avventura europea, e non ha mai nascosto l’interesse verso un campionato prestigioso come la Serie A. Tuttavia, questo scenario si scontra con diversi ostacoli.

Il principale problema riguarda l’ingaggio: nonostante Ramos sia svincolato, il suo stipendio resterebbe comunque elevato. Romano ha spiegato che manca ancora «la proposta giusta», sia dal punto di vista tecnico sia economico. Il Milan, pur apprezzando l’esperienza di Sergio Ramos, non ha ancora presentato un’offerta che possa soddisfare le richieste del giocatore e del suo entourage.

La dirigenza rossonera, che ha valutato anche altri profili d’esperienza come Thiago Silva, sta procedendo con grande prudenza. Inserire un giocatore del calibro di Sergio Ramos nelle gerarchie difensive comporterebbe una riorganizzazione importante, oltre a un impatto significativo sul monte ingaggi. Il club ha una strategia precisa per la sessione invernale e non sembra intenzionato, almeno per ora, a stravolgerla.

Sebbene Sergio Ramos sia «disponibile a venire a giocare in Italia», i segnali provenienti da Milano indicano che il suo approdo in Serie A non è, al momento, una priorità per rinforzare la difesa rossonera a gennaio.

