Sergio Ramos sbarcherà in Serie A? La situazione attuale non lascia dubbi - Calcio News 24

Sergio Ramos nel mirino del Milan: possibile ritorno in Serie A. La situazione attuale del difensore

Il Calciomercato Milan potrebbe sorprendere tutti con un nome di grande prestigio: Sergio Ramos. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il centrale spagnolo sarebbe stato nuovamente proposto ai rossoneri. Il difensore, classe 1986, sta per concludere la sua esperienza in Messico con il Monterrey, dove il contratto scade il 31 dicembre 2025, e punta con determinazione a tornare in Europa per rilanciarsi e riconquistare un posto nella Nazionale spagnola in vista dei Mondiali 2026.

Nonostante i quasi 40 anni, Sergio Ramos continua a dimostrare integrità fisica e incisività in campo. Con il Monterrey nella stagione 2025/26 ha collezionato 19 presenze segnando 3 gol, confermandosi ancora un pericolo sulle palle inattive e un rigorista affidabile. Dal 1° gennaio, Ramos sarà svincolato, libero di firmare con qualsiasi club a parametro zero, una condizione che rende l’operazione molto allettante per il Milan. La società rossonera guarda con interesse a soluzioni che possano rafforzare lo spogliatoio con leader di livello internazionale senza gravare sul bilancio.

Massimiliano Allegri ha chiesto un difensore pronto a guidare la linea a tre e in grado di portare esperienza internazionale. Sergio Ramos risponde perfettamente a questo profilo, con un curriculum unico che include quattro Champions League vinte e decenni di esperienza ai massimi livelli. La sua presenza nello spogliatoio potrebbe inoltre trasmettere sicurezza e leadership ai giovani del reparto difensivo.

Tuttavia, il Milan valuta con attenzione anche alcuni aspetti critici. L’età avanzata di Ramos e l’ingaggio richiesto rappresentano un ostacolo non trascurabile. La dirigenza preferirebbe investire su profili più giovani, come Gatti, capaci di crescere nel tempo e garantire continuità. Nonostante ciò, la possibilità di tesserare Sergio Ramos a costo zero per sei mesi, con la prospettiva di un impatto immediato sia in campo sia nello spogliatoio, rappresenta una tentazione concreta.

Se la trattativa dovesse concretizzarsi, il ritorno di Ramos in Serie A segnerebbe uno degli eventi più eclatanti del mercato invernale, portando esperienza, personalità e prestigio al Milan in un momento cruciale della stagione.