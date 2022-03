Serie A, VAR e polemiche: altro weekend al veleno

E’ ancora polemica in Serie A per alcune decisioni arbitrali: il VAR non interviene a Torino e a Udine non ci stanno

E’ un altro weekend al veleno in Serie A. Ogni giornata capita l’episodio che fa infuriare società, dirigenti e giocatori. Serie forse avere più chiarezza su certi episodi e anche un’uniformità di giudizio su altri.

Torino Inter e Udinese Roma sono le due partite incriminate nel fine settimana. In casa granata Vagnati e Juric si sono lamentati per un rigore negato per fallo di Ranocchia su Belotti, Un fallo netto che Guida non ha sanzionato, ma anche al VAR non lo hanno richiamato. Rigore nel recupero anche per la Roma, che ha fatto infuriare Marino dei friulani, ma qui sembra che la decisione sia corretta. Resta comunque il caos attorno al VAR, le polemiche continuano e continueranno, ma la tecnologia non avrebbe dovuto chiarire certi episodi?