Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Torino e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Inter, match valido per la 29ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Torino Inter MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio Rotola il pallone all’Olimpico Grande Torino.

2′ Mandragore a terra Scontro aereo con il centrocampista granata che sembra aver la peggio; nulla di grave, si può proseguire.

4′ Bell’anticipo di Bremer su Lautaro in trequarti, appoggio per Brekalo che imbuca in verticale per Belotti che calcia di prima intenzione di sinistro; solo esterno della rete.

6′ Avvio aggressivo del Torino che staziona stabilmente nella trequarti interista.

8′ Difesa granata in stile anni ’80: Djidji prende a uomo Dzeko, Bremer va su Lautaro.

11′ Barella cambia gioco di 40 metri per Dzeko che dapprima se la sposta sul destro, non ha spazio per calciare ed allora torna sul sinistro ma Berisha blocca in tuffo plastico.

12′ GOL TORINO 1-0 Angolo dalla destra di Mandragora, traiettoria sul secondo palo dove Pobega è solissimo ma impatta male, il pallone schizza all’interno dell’area di porta dove Bremer allunga il destro ed insacca.

13′ Belotti si libera al tiro dal limite, Handanovic respinge come può.

15′ Ammonito Juric Furenti proteste del tecnico granata nei confronti di arbitro e quarto uomo per una punizione dal limite concessa all’Inter.

16′ Calhanoglu scodella in mezzo, Lautaro va di testa ma Berisha si supera e respinge.

21′ Cross dalla sinistra di Brekalo, Belotti cerca di girarla di tacco ma va molto distante dalla porta.

22′ Barella tenta la verticalizzazione in campo aperto per Lautaro, chiusura monumentale di Bremer che guadagna anche rimessa dal fondo.

26′ Fin qui si sente l’assenza di Brozovic, con Vecino che non riesce nella prima costruzione.

29′ Perisic prova ad incunearsi centralmente, la difesa granata libera in fallo laterale.

30′ Altra punizione dalla sinistra di Calhanoglu, a centro area sembra non toccarla nessuno ma Berisha deve superarsi per toglierla dal secondo palo.

31′ Ammonito Bastoni Intervento irregolare nel cerchio di centrocampo.

Torino Inter 1-0: risultato e tabellino

RETI: 12′ Bremer (T).

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Ivan Juric.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Vecino, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Simone Inzaghi.

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata.

AMMONITI: Juric (all. T), Bastoni (I).

