Serie A, come sono andati gli ascolti dopo l'undicesima giornata? Ecco tutti i dati raccolti - Calcio News 24

Serie A, come sono andati gli ascolto dopo l’undicesima giornata di campionato? Ecco il dato

La Serie A continua a crescere non solo in campo, ma anche davanti agli schermi. L’11ª giornata del massimo campionato italiano ha infatti registrato numeri record su DAZN, confermando l’enorme interesse del pubblico per il calcio nazionale. Secondo i dati ufficiali, quasi 6 milioni di telespettatori hanno seguito le partite del turno, per la precisione 5.916.523 spettatori complessivi: un risultato che segna un nuovo traguardo per la piattaforma streaming.

Il confronto con la scorsa stagione è eloquente: la Serie A guadagna un +18% rispetto allo stesso turno dell’anno precedente, quando gli appassionati collegati erano poco più di cinque milioni. Un incremento che non può essere considerato un semplice picco momentaneo, ma un vero e proprio trend di crescita. Il campionato italiano si conferma così un prodotto sempre più competitivo anche sul piano mediatico, con lo streaming che ormai rappresenta il canale principale di fruizione per milioni di tifosi.

A trainare gli ascolti di questa 11ª giornata di Serie A sono state, come prevedibile, le sfide di cartello. Su tutte, Inter-Lazio, che ha fatto registrare l’audience più alta: 1.326.487 spettatori collegati su DAZN per seguire il big match di San Siro. Una cifra impressionante che, secondo la piattaforma, rientra perfettamente nella media dei grandi incontri d’andata e conferma il fascino delle sfide al vertice.

Ottimo risultato anche per il Derby della Mole, un classico intramontabile del calcio italiano. La partita tra Juventus e Torino ha appassionato ben 1.210.660 spettatori, tra tifosi delle due squadre e curiosi attratti dall’atmosfera speciale del derby piemontese.

Questi numeri dimostrano la straordinaria vitalità della Serie A, che continua ad attrarre pubblico, sponsor e investitori. L’aumento degli ascolti non è solo un segnale positivo per DAZN, ma anche per tutto il movimento calcistico italiano, che sta riuscendo a riconquistare spazio mediatico e interesse internazionale.

La piattaforma, che detiene i diritti esclusivi di trasmissione del campionato, può dunque brindare a un successo costruito su una strategia mirata: qualità di produzione, copertura capillare e contenuti sempre più interattivi.

In un panorama televisivo in costante evoluzione, la Serie A si conferma il motore principale dello sport italiano, capace di unire generazioni e appassionati, dentro e fuori dal campo. Gli ascolti record dell’11ª giornata sono l’ennesima prova che il calcio italiano è vivo, seguito e, soprattutto, più digitale che mai.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A