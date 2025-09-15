Serie A, Como Genoa termina 1-1: Nico Paz illude, Ekuban risponde. Il racconto del match e che cosa è successo

Al Giuseppe Sinigaglia finisce in parità la sfida tra Como e Genoa, valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Un match combattuto e ricco di intensità, chiuso sull’1-1 grazie alle reti di Nico Paz per i padroni di casa e di Caleb Ekuban per gli ospiti.

Primo tempo: Como avanti con Nico Paz

Il Como di Cesc Fàbregas, schierato con il consueto 4-3-3, parte con personalità, cercando di imporre il proprio gioco attraverso il palleggio e la qualità tecnica in mezzo al campo. La pressione alta dei lariani mette in difficoltà il Genoa di Patrick Vieira, che fatica a trovare spazi nella manovra.

Al 27’, la partita si sblocca: Nico Paz, centrocampista offensivo argentino classe 2004, approfitta di una combinazione veloce al limite dell’area e con un preciso destro batte Leali, portando in vantaggio il Como. Il gol infiamma il pubblico del Sinigaglia e dà fiducia ai padroni di casa, che sfiorano il raddoppio con Morata poco prima dell’intervallo.

Secondo tempo: reazione rossoblù e pareggio di Ekuban

Nella ripresa il Genoa alza il baricentro e aumenta la pressione offensiva. Vieira inserisce forze fresche, tra cui Caleb Ekuban, attaccante ghanese classe 1994, che si rivelerà decisivo.

Al 68’, su un’azione sviluppata sulla fascia destra, un cross teso di Sabelli trova Ekuban pronto all’impatto: colpo di testa preciso e palla in rete per l’1-1. Il gol galvanizza i rossoblù, che provano a completare la rimonta, ma il Como resiste grazie anche agli interventi sicuri del portiere Butez.

Un punto per parte

Il triplice fischio sancisce un pareggio che lascia sensazioni contrastanti: il Como recrimina per non aver capitalizzato il vantaggio, mentre il Genoa può essere soddisfatto per la reazione mostrata nella ripresa.

Con questo risultato, entrambe le squadre muovono la classifica: il Como sale a 4 punti, il Genoa a 2, in attesa dei prossimi impegni.