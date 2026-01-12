Serie A, si infiamma la corsa Champions: il confronto Como, Atalanta e Bologna tra momento, giocatori chiave e calciomercato

Serie A, il confronto Como, Atalanta e Bologna impegnate nella corsa Champions League. Momento, giocatori chiave e calciomercato

La corsa per le coppe europee si infiamma, con Como, Atalanta e Bologna pronte a dare battaglia insieme alla Lazio. La Gazzetta dello Sport analizza queste tre realtà attraverso lo stato di forma, i giocatori chiave e le strategie di mercato.

Como: la sorpresa ambiziosa. La neopromossa, forte di investimenti importanti e della guida di Fabregas, vive un momento d’oro. Il morale è alto dopo i 10 punti in 4 gare e il pareggio in extremis col Bologna. La difesa è il punto di forza (9 clean sheet per Butez), mentre Nico Paz è l’uomo in più, incisivo come pochi in Serie A. Attorno a lui, brillano giovani talenti come Rodriguez, Addai, Douvikas e Baturina. Il mercato di gennaio servirà a puntellare la rosa, con un occhio a centravanti, centrocampista e difensore centrale per far fronte agli infortuni.

Atalanta: la svolta di Palladino. L’arrivo del nuovo tecnico ha rivitalizzato la Dea, reduce da 5 vittorie in 6 partite con soli 2 gol subiti. Palladino ha alzato l’intensità degli allenamenti, restituendo brillantezza e leggerezza alla squadra. De Ketelaere è il simbolo della rinascita: tornato al gol, incanta con assist e giocate, dimostrando una crescita costante. Il mercato non prevede stravolgimenti, la rosa è considerata completa e si attendono i rientri di Kossounou e Lookman.

Bologna: in cerca di riscatto. I rossoblù vivono un momento di appannamento, ma i segnali di ripresa ci sono. Italiano ha ritrovato a Como l’atteggiamento e la verticalità dei tempi migliori. Il rientro di Freuler, “cervello della squadra”, è fondamentale, così come si attende il ritorno al gol di Orsolini. Il mercato sarà mirato: l’infortunio di Lucumi impone la ricerca di un difensore (Freytes, Leysen o Coppola i nomi), mentre a centrocampo piacciono Acuna e Fazzini.

Tre squadre diverse, con filosofie e percorsi differenti, ma unite dallo stesso obiettivo: conquistare un posto in Europa. La battaglia è appena iniziata.