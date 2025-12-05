 Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali della 14ª giornata di campionato: tutti i dettagli e tutte le partite del weekend
Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali della 14ª giornata di campionato: tutti i dettagli e tutte le partite del weekend

Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della quattordicesima giornata di campionato: tutti i dettagli e l’elenco completo

Con la Serie A ormai nella sua piena attività, l’attenzione si sposta già al prossimo turno di campionato. La 14ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con partite di grande fascino e big match che promettono spettacolo. Ecco le designazioni arbitrali per le sfide:

SERIE A – DESIGNAZIONI 14° GIORNATA

SASSUOLO – FIORENTINA    Sabato 06/12 h. 15.00

PAIRETTO

BINDONI – SCARPA

IV:      FERRIERI CAPUTI

VAR:     MARINI

AVAR:      FOURNEAU

INTER – COMO       Sabato 06/12 h. 18.00

DI BELLO

IMPERIALE – BIANCHINI

IV:      PICCININI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      GUIDA

H. VERONA – ATALANTA    Sabato 06/12 h. 20.45

MARIANI

ROSSI L. – BIFFI

IV:       COLLU

VAR:      AURELIANO

AVAR:       GHERSINI

CREMONESE – LECCE     h. 12.30

MUCERA

COSTANZO – PASSERI

IV:      MASSA

VAR:     PRONTERA

AVAR:     MARINI

CAGLIARI – ROMA    h. 15.00

ZUFFERLI

TEGONI – FONTEMURATO

IV:      DI MARCO

VAR:     GUIDA

AVAR:    PEZZUTO

LAZIO – BOLOGNA    h. 18.00

FABBRI

PRETI – POLITI

IV:     SACCHI J.L.

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      NASCA

NAPOLI – JUVENTUS     h. 20.45

LA PENNA (foto)

PERETTI – COLAROSSI

IV:     CREZZINI

VAR:     ABISSO

AVAR:     AURELIANO

PISA – PARMA     Lunedì 08/12 h. 15.00

DOVERI

MONDIN – LUCIANI

IV:     PERRI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       PEZZUTO

UDINESE – GENOA     Lunedì 08/12 h. 18.00

MARESCA

ROSSI C. – CEOLIN

IV:       GALIPO’

VAR:      MAGGIONI

AVAR:      MARINELLI

TORINO – MILAN    Lunedì 08/12 h. 20.45

CHIFFI

BACCINI – BERCIGLI

IV:     TREMOLADA

VAR:    GHERSINI

AVAR:      ABISSO

