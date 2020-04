La Serie A e gli altri Top 5 Campionati in Europa decideranno a breve se e quando concludere la stagione 2019/20. La situazione aggiornata

L’emergenza sanitaria dettata dalla pandemia da Coronavirus ha colpito anche il mondo del calcio e ha portato le varie Federazioni a sospendere anche i Top 5 Campionati europei. Dopo alcuni mesi di lockdown, anche il calcio studia ora come ripartire. Serie A e Top 5 Campionati in Europa: quando ripartono? Alcune Federazioni hanno già deciso che i tornei sospesi non si concluderanno, altre invece vorrebbero portarli a conclusione. Vediamo la situazione per Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

Serie A e Top 5 Campionati in Europa: quando ripartono?

Serie A: Data ripartenza indefinita

Data ripartenza indefinita Premier League: Data ripartenza indefinita

Data ripartenza indefinita Liga: Data ripartenza indefinita

Data ripartenza indefinita Bundesliga: 9 maggio 2020

9 maggio 2020 Ligue 1: Definitivamente sospesa

Quando riparte la Serie A?

Come annunciato dal Premier Giuseppe Conte lo scorso 26 aprile e previsto nell’ultimo DPCM, i club di Serie A potranno riprendere gli allenamenti di gruppo lunedì 18 maggio. Ancora non si conosce invece la data della ripresa del torneo. Appare tuttavia probabile una ripartenza a metà giugno, con le giornate rimanenti che sarebbero completate entro i primi di agosto.

Il ministro dello Sport, Spadafora, tuttavia, sembra scettico sulla conclusione del torneo: “Lasciamo aperto uno spiraglio per la ripartenza, ma tutto dipenderà dallo sviluppo del virus”. La maggioranza dei 20 club, tuttavia, attraverso la Lega di Serie A, ha espresso a più riprese la volontà di portare a termine la stagione.

Quando riparte la Premier League?

In Inghilterra la Premier League è stata ufficialmente sospesa a data da destinarsi. Il massimo campionato inglese si è fermato venerdì 13 marzo. Inizialmente la sospensione era prevista fino a venerdì 3 aprile, quindi fino a giovedì 30, infine a tempo indeterminato. La data della possibile ripresa è stata identificata in venerdì 8 giugno. In merito sarà presa una decisione nella riunione fissata per il 1° maggio, nella quale i 20 club del massimo campionato inglese conosceranno il protocollo di ripartenza, che verrà messo a punto giovedì nel corso di una riunione tra i rappresentanti del governo, le autorità sanitarie e i dirigenti delle federazioni sportive.

Quando riparte la Liga?

In Spagna inizialmente il campionato è stato sospeso fino ad aprile, in un secondo tempo la sospensione, per decisione del Governo, è diventata a tempo indeterminato. Al momento, dunque, non ci sono date certe per la ripresa.

Perplesso il presidente Javier Tebas: «Non capisco perché dovrebbe essere più pericoloso giocare una partita di calcio a porte chiuse, con tutte le misure precauzionali, che lavorare in una catena di montaggio o trovarsi su una barca da pesca in alto mare».

Quando riparte la Bundesliga?

Il campionato tedesco è stato l’ultimo a fermarsi. La Bundesliga è stata inizialmente fermata per una giornata, poi fino al 30 aprile. Gli allenamenti, con la misura di sicurezza del distanziamento sociale, sono già ripresi. Difficile però che si riparta il 9 maggio, come era stato inizialmente ipotizzato. Più probabile che la data della ripresa slitti più in là, come ipotizza Cristian Seifert, CEO della Federazione tedesca.

«Non è più realistico pensare che la Bundesliga riprenda il secondo fine settimana di maggio. In questo momento stabilire una data precisa sarebbe presuntuoso».

Quando riparte la Ligue 1?

Per decisione del Governo francese, e per l’esattezza del Primo ministro Edouard Philippe, è stato annunciato che la Ligue 1 2019/20 è da considerarsi definitivamente terminata. Resta da capire cosa faranno PSG e Olympique Lione, con i parigini che hanno chiesto di poter terminare la Champions League, la cui ripresa è stata prevista dall’UEFA nel mese di agosto.