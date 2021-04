Serie A femminile: Pink Bari ultima chiamata, ostacolo Inter

Serie A femminile: la Pink Bari affronterà tra pochi minuti l’Inter di Sorbi, quest’ultimo con la testa alla semifinale di Coppa Italia

Non solo Fiorentina-Roma ad aprire la diciottesima giornata di Serie A femminile vi è anche lo scontro tra Pink Bari e Inter. Per le pugliesi è l’ultima chiamata per non retrocedere in Serie B. La salvezza dista 7 punti quando quancano cinque giornate al termine del campionato.

Possibile turnover per Sorbi in vista della semifinale di Coppa Italia di ritorno contro il Milan.