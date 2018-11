La Serie A scenderà in campo per dare #unrossoallaviolenza sulle donne: nel weekend i capitani avranno speciali fasce

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, anche la Serie A si è unita con una bella iniziativa. Nel prossimo weekend, tutte le società di calcio scenderanno in campo per dare un #rossoallaviolenza sulle donne grazie alla collaborazione con WeWorld onlus. Così come per la scorsa stagione, i calciatori e gli arbitri scenderanno quindi in campo con un segno rosso sul viso, accompagnati da bambine che indosseranno la maglietta dell’iniziativa. Inoltre, per voler rappresentare ancora di più il singolo della campagna e il cartellino rosso, tutti i capitani indosseranno una speciale fascia da capitano che sarà uguale per tutte le squadre. In campo, infine, sarà esposto uno striscione e sui maxischermo sarà trasmesso lo spot della campagna per sensibilizzare il pubblico presente sugli spalti e i telespettatori.

Le madrine dell’iniziativa sono l’attrice e la conduttrice Rossella Brescia e Regina Baresi, capitana dell’Inter Women e figlia di Beppe, insieme a Giorgio Gherarducci della Giallappa’s Band supportate da Francesco Toldo, Alessandro Costacurta e Franco Baresi. A proposito dell’iniziativa si è dimostrato vicino Gaetano Miccichè: «Dobbiamo tutti impegnarci per porre fine a questo dramma, e il calcio è pronto come sempre a fare la sua parte. Dobbiamo raggiungere il maggior numero possibile di persone per sensibilizzarle su questo problema della società. In Italia più di 30milioni di persone seguono il calcio, 18 milioni vedono le partite, 10 milioni leggono notizie, si giocano 600mila partite l’anno e più della metà degli under 15 giocano a calcio. Tutto questo deve essere messo a disposizione di valori importanti come la lotta alla violenza sulle donne. Dobbiamo intervenire ogni volta che qualcosa del genere accade». L’ex vice commissario della Figc Alessandro Costacurta ha inoltre esortato a ricordare, oltre alle donne vittime di violenza, anche la posizione sfavorevole in cui ancora oggi l’universo femminile è costretta a sottostare: «Vorrei che le ragazzine che sognano di diventare calciatrici abbiano le stesse possibilità dei tanti bambini che sognano Messi o Cristiano Ronaldo e invece spesso sono ancora limitate in queste loro aspirazioni. Si deve lavorare anche in quella direzione».