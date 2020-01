Serie A: i migliori del 21° turno secondo le statistiche – VIDEO

Serie A: ecco chi sono i migliori giocatori del 21° turno secondo le statistiche. Dominio romanista nella seconda giornata di ritorno – VIDEO

Il 21° turno di Serie A si è chiuso con la vittoria del Napoli al San Paolo contro la Juve, ma sono state tante le partite avvincenti in questa giornata, come il derby di Roma finito in pareggio.

La Lega Serie A ha pubblicato le statistiche della seconda giornata di ritorno: Milinkovic Savic ha corso più di tutti, Dzeko ha tentato più tiri.