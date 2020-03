Serie A, i migliori dribblatori: Boga è in testa

Boga è il miglior dribblatore della Serie A. Dopo di lui, ci sono due centrocampisti che in Serie A guidano questa classifica

Da ormai diverso tempo, Boga si sta distinguendo per essere il giocatore della Serie A che vince più dribbling. Come riporta Whoscored.com, il talento del Sassuolo è a quota 101 dribbling totali in questa stagione.

Alle sue spalle, non ci sono però altri attaccanti. Infatti, dopo Boga, sono Castrovilli e Bennacer i giocatori della Serie A che più spesso saltano un un avversario. 72 dribbling per la mezzala della Fiorentina e 53 per l’algerino.