Serie A, lotta salvezza: cinque squadre in bilico, tutte le combinazioni negli ultimi 90′

Serie A, ultimi 90′ di fuoco in fondo alla classifica: cinque squadre in lotta per non retrocedere, tutte le combinazioni

Ultimi novanta minuti di fuoco per la zona salvezza di Serie A, dove cinque squadre si giocano due posti per restare nella massima serie, facendo compagnia al già retrocesso Monza. Il Verona, pur senza vittorie da metà marzo, è quella con le maggiori chance di restare in A: con un pareggio a Empoli sarebbe salvo, mentre in caso di sconfitta dovrebbe sperare in risultati favorevoli dagli altri campi, in particolare da Lecce, Parma e dallo stesso Empoli. I gialloblù hanno comunque la certezza, nel peggiore dei casi, di giocarsi lo spareggio. Più complessa la situazione del Parma: vincendo a Bergamo sarebbe salvo, ma con un pareggio o una sconfitta rischia di finire invischiato in arrivi multipli a quota 34 che potrebbero portare a uno spareggio con il Verona, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport.

Il Lecce ha dalla sua gli scontri diretti favorevoli, ma dovrà fare risultato all’Olimpico contro una Lazio in corsa per l’Europa. Con una vittoria si salverebbe matematicamente, mentre in caso di pareggio o sconfitta le combinazioni diventano molteplici e rischiose. L’Empoli, in ripresa dopo due vittorie consecutive, ha bisogno di un altro successo per alimentare le speranze: a quota 34 potrebbe salvarsi o accedere allo spareggio, ma in caso di ko dovrebbe sperare in un passo falso del Lecce e nel mancato successo del Venezia. Proprio il Venezia è con le spalle al muro: deve battere la Juventus e sperare in combinazioni favorevoli dagli altri campi, altrimenti sarà retrocessione certa. Con una domenica così, la salvezza non sarà solo una questione di punti, ma di nervi saldi, calcoli precisi e magari anche un pizzico di fortuna.