Serie A, invasione straniera: mercato invernale a tinte estere. I numeri sono allarmanti! Gattuso e la Nazionale tremano: il bilancio tra italiani e non

La Serie A guarda sempre più oltre confine, riducendo drasticamente lo spazio vitale per i talenti nostrani. L’indagine condotta dal Corriere dello Sport sui movimenti della sessione invernale appena conclusa lancia un allarme inequivocabile: su 80 operazioni complessive in entrata, ben 46 (oltre il 50%) riguardano giocatori stranieri. Non siamo più nell’epoca dei grandi colpi alla Cristiano Ronaldo; i club, con budget ridotti, puntano su scommesse low cost provenienti dall’estero, sperando di scovare nuovi fenomeni alla Kvaratskhelia.

Gattuso e l’esodo dei talenti

Una situazione che complica notevolmente il lavoro di Gennaro Gattuso. Il Commissario Tecnico della Nazionale può sorridere solo per il ritorno in Italia di Giacomo Raspadori, l’attaccante ex Napoli rientrato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid. Tuttavia, il saldo resta negativo con l’esodo di altri profili interessanti: il difensore Mattia Viti è volato al Nizza, il centravanti Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, mentre il centrocampista Edoardo Bove è ripartito dal Watford, non avendo ottenuto l’idoneità in Italia. I dati di Transfermarkt sono impietosi: su 547 calciatori scesi in campo, il 68,8% è straniero, contro un misero 31,2% di italiani, una percentuale inferiore persino al 2022.

Incentivi ignorati e lo scontro sul calendario

Ancor più preoccupante è il sostanziale fallimento dell’incentivo promosso dalla FIGC. La norma, pensata per escludere gli acquisti di Under 23 italiani dal calcolo del costo del lavoro, è stata recepita minimamente dai club, preoccupati solo di abbassare il monte ingaggi. Solo 7 operazioni su 80 hanno sfruttato questa agevolazione. Tra le poche mosse virtuose si segnalano lo scambio tra Roma e Genoa che ha coinvolto il fantasista Tommaso Baldanzi, l’approdo dell’incursore Giovanni Fabbian alla Fiorentina e l’investimento del Torino sul regista Matteo Prati. In questo scenario, stride la mancata collaborazione sul calendario: la Lega ha programmato Bologna-Milan al martedì, impedendo di fatto lo stage richiesto dal CT a Coverciano.

