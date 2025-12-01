Serie A nel mirino di Damascelli: giudizio severo sul livello tecnico e sulla classe arbitrale - Calcio News 24

Campionato mediocre e arbitraggio nel caos: la doppia critica di Damascelli alla Serie A. Le sue dichiarazioni

Tony Damascelli, sulle colonne de Il Giornale, ha espresso un giudizio severo sullo stato attuale della Serie A. Secondo il giornalista, il calcio proposto dalle squadre di vertice costringe a «rassegnarsi a una mediocrità per nulla aurea», lasciando poco spazio al divertimento. La quarta sconfitta stagionale della Roma ha consegnato il primo posto al Napoli di Antonio Conte, affiancato dal Milan e con l’Inter in avvicinamento. Una corsa che Damascelli liquida come «polvere, nebbia», priva di quella qualità tecnica capace di infondere fiducia.

La questione arbitrale

A peggiorare il quadro, secondo Damascelli, c’è la piaga delle direzioni di gara. Il giornalista critica duramente la classe arbitrale, sostenendo che «da arbitro ad arbitrio è un attimo» e che protestare sia inutile, perché la situazione è destinata a peggiorare. Accusa inoltre la “casta” di chiudersi a riccio, incapace di accettare critiche per timore di perdere potere. Un problema che riguarda anche altri campionati europei, ma che in Italia si traduce in «urla nel deserto» e «avvertimenti inascoltati».

Le crisi di Fiorentina e Torino

Damascelli conclude la sua analisi soffermandosi su due club storici alle prese con momenti difficili. La Fiorentina vive una situazione «seria davvero», con zero vittorie nelle ultime 13 partite, contestazioni e voci di cessione della proprietà. Meno clamorosa ma comunque preoccupante la condizione del Torino di Urbano Cairo, alle prese con sconfitte pesanti e con la peggior difesa della Serie A.

