Serie A in campo a Pasqua anche nel 2027? Cambierà tutto, ecco cosa succederà nel calendario della prossima stagione

Serie A giocherà a Pasqua anche nel 2027? Svolta totale, cosa accadrà nel calendario della prossima stagione

Il calendario del calcio moderno è sempre più denso di appuntamenti. Anche quest’anno, il campionato di Serie A non si fermerà in occasione delle imminenti festività pasquali. Dopo il ritorno in campo alla domenica di Pasqua avvenuto nella passata stagione (un evento che, salvo rare eccezioni, non si verificava con regolarità dal lontano 1978), i vertici del calcio italiano hanno confermato questa tendenza televisiva anche per il 2026.

Pasqua 2026: i big match tra domenica e Pasquetta

Il regolamento ufficiale su date e orari della Serie A parla chiaro: i turni coincidenti con i giorni festivi non seguono la programmazione standard. In attesa dell’ufficialità degli orari, l’attenzione del pubblico è tutta rivolta a due sfide cruciali previste per quel fine settimana: Inter-Roma e Napoli-Milan.

Per massimizzare l’audience, è altamente probabile che i nerazzurri, guidati da Chivu, e i partenopei, allenati da Antonio Conte, vengano spalmati tra la domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo, garantendo uno spettacolo calcistico senza interruzioni.

La rivoluzione del 2027: torna la sosta Nazionali

La situazione cambierà drasticamente nel 2027. Nel weekend pasquale del prossimo anno (con la domenica che cadrà il 28 marzo), la Serie A lascerà obbligatoriamente il palcoscenico alle Selezioni Nazionali.

Il calendario della stagione 2026/27 prevede infatti una sosta internazionale dal 22 al 30 marzo. In Europa, questi giorni saranno dedicati alle fasi decisive della Nations League, con i quarti di finale della Lega A e i delicatissimi spareggi tra le varie leghe.

I precedenti storici degli Azzurri sotto le feste

Vedere l’Italia in campo nel periodo pasquale non rappresenta una novità assoluta, seppur manchino partite giocate proprio di domenica. Tra i precedenti storici più illustri degli ultimi decenni spiccano: