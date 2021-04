La Lega Serie A si complimenta con Joao Pedro: quindicesima rete stagionale per il numero 10 del Cagliari e record – FOTO

«Joao Maravillao», così la Lega Serie A celebra su Twitter il capitano del Cagliari Joao Pedro che non soltanto ha segnato il suo quindicesimo gol in questa stagione ma è anche arrivato a eguagliare il record di Kakà. Insomma, non un giocatore qualunque.