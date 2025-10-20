Serie A: un record negativo, cosa è successo

La Serie A in questo turno di campionato resterà nella storia per un record davvero negativo. Suona il primo campanello d’allarme per il campionato

Era nell’aria ormai da diversi giorni, ma il record negativo si è trasformato in realtà al termine del Monday Night. La speranza da parte di tutti era quella di una svolta in positivo. La sfida, però, non ha regalato particolari emozioni con solo due gol.

La settimana giornata, dunque, entrerà nella storia in maniera negativa. Sono appena 11, infatti, le reti segnate in 10 gare. Un qualcosa che non è mai accaduta visto che il precedente primato era di 13.

Un primo campanello d'allarme per quanto il nostro campionato. La speranza è che si possa riuscire a cambiare la situazione per consentire in futuro di non dover fare i conti con altre giornate davvero prive di emozioni.