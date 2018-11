Il Var continua ad essere al centro delle polemiche: per tale motivo è previsto un incontro tra arbitri e allenatori

Lunedì 19 novembre andrà in scena a mezzogiorno a Milano un incontro tra arbitri e allenatori per discute dell’attuale situazione del Var in Italia. Nella sede della Lega Serie A sarà quindi ospitato l’appuntamento con i rappresentati degli staff tecnici dei club di Serie A, ovvero il Presidente dell’Aia Marcello Nicchi e il designatore Nicola Rizzoli. A seguire si terrà poi una conferenza stampa per illustrare ai giornalisti quanto emerso dalla riunione.