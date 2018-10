Rizzoli sul Var: «Immagini in diretta sui maxischermi»

Nicola Rizzoli annuncia: a breve sarà possibile trasmettere in diretta sui maxischermi le immagini del Var

Dalla scorsa stagione il Var è diventato protagonista in Serie A e l’Aia è al lavoro per perfezionarne l’utilizzo. Intervenuto a Trento al Festival dello Sport, il designatore Nicola Rizzoli ha commentato: «Il ruolo dell’arbitro ora è diventato quello di fare il regista, è un processo che non lede la figura dell’arbitro: quanti di loro non hanno commesso errori gravi in carriera? Non bisogna avere paura ma crescere nell’uso di questa tecnologia».

Continua Nicola Rizzoli, annunciando: «La gente vede da casa esattamente ciò che vede l’arbitro in campo: a breve ci sarà la possibilità, previa richiesta del club che gioca in casa, di poter trasmettere in diretta le immagini sui maxischermi. Sarà possibile solo dopo che l’arbitro prende la decisione. Ovviamente cercheremo di evitare che l’arbitro possa subire l’influenza del pubblico».