Serie A Women, annunciati date e orari delle prime tre giornate del 2026! Si riparte il 17 gennaio con la decima giornata: tutto il programma

Serie A Women, annunciati date e orari dei primi tre turni del 2026! Il programma di 10a, 11a e 12a giornata del massimo campionato femminile

La FIGC Femminile ha ufficializzato, attraverso un comunicato, date e orari delle prime tre giornate di Serie A Femminile 2026, definendo così il programma completo degli impegni tra metà gennaio e inizio febbraio. Il campionato entra nel vivo con sfide di grande interesse e numerose partite trasmesse in diretta su DAZN, con alcuni match selezionati anche su RaiSport e RaiPlay.

Di seguito il calendario completo delle prime tre giornate.

10ª giornata – Serie A Femminile 2026

Sabato 17 gennaio

Ore 12.30: Parma – Milan (DAZN)

(DAZN) Ore 15.00: Fiorentina – Genoa (DAZN)

(DAZN) Ore 18.00: Napoli Women – Como Women (DAZN)

Domenica 18 gennaio

Ore 12.30: Roma – Sassuolo (DAZN)

(DAZN) Ore 15.00: Ternana Women – Lazio (DAZN)

(DAZN) Ore 15.30: Inter – Juventus (DAZN, RaiSport, RaiPlay)

11ª giornata – Serie A Femminile 2026

Sabato 24 gennaio

Ore 15.00: Lazio – Fiorentina (DAZN)

Domenica 25 gennaio

Ore 12.30: Milan – Ternana Women (DAZN)

(DAZN) Ore 12.30: Genoa – Roma (DAZN)

(DAZN) Ore 15.00: Como Women – Inter (DAZN, RaiSport, RaiPlay)

(DAZN, RaiSport, RaiPlay) Ore 15.00: Sassuolo – Napoli Women (DAZN)

Lunedì 26 gennaio

Ore 18.00: Juventus – Parma (DAZN)

12ª giornata – Serie A Femminile 2026

Domenica 1° febbraio

Ore 12.30: Lazio – Como Women (DAZN)

(DAZN) Ore 12.30: Milan – Genoa (DAZN, RaiSport, RaiPlay)

(DAZN, RaiSport, RaiPlay) Ore 15.00: Ternana – Inter (DAZN)

(DAZN) Ore 15.00: Parma – Roma (DAZN)

(DAZN) Ore 18.00: Juventus – Sassuolo (DAZN)

Lunedì 2 febbraio

Ore 18.00: Fiorentina – Napoli Women (DAZN)

Un calendario fitto e ricco di appuntamenti chiave, che conferma la crescente attenzione mediatica sulla Serie A Femminile, con una copertura televisiva ampia e continuativa. Le prime tre giornate del 2026 offriranno subito incroci di alto livello, fondamentali per delineare equilibri e ambizioni delle protagoniste del campionato.