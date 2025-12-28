Calcio Femminile
Serie A Women, annunciati date e orari delle prime tre giornate del 2026! Si riparte il 17 gennaio con la decima giornata: tutto il programma
Serie A Women, annunciati date e orari dei primi tre turni del 2026! Il programma di 10a, 11a e 12a giornata del massimo campionato femminile
La FIGC Femminile ha ufficializzato, attraverso un comunicato, date e orari delle prime tre giornate di Serie A Femminile 2026, definendo così il programma completo degli impegni tra metà gennaio e inizio febbraio. Il campionato entra nel vivo con sfide di grande interesse e numerose partite trasmesse in diretta su DAZN, con alcuni match selezionati anche su RaiSport e RaiPlay.
Di seguito il calendario completo delle prime tre giornate.
10ª giornata – Serie A Femminile 2026
Sabato 17 gennaio
- Ore 12.30: Parma – Milan (DAZN)
- Ore 15.00: Fiorentina – Genoa (DAZN)
- Ore 18.00: Napoli Women – Como Women (DAZN)
Domenica 18 gennaio
- Ore 12.30: Roma – Sassuolo (DAZN)
- Ore 15.00: Ternana Women – Lazio (DAZN)
- Ore 15.30: Inter – Juventus (DAZN, RaiSport, RaiPlay)
11ª giornata – Serie A Femminile 2026
Sabato 24 gennaio
- Ore 15.00: Lazio – Fiorentina (DAZN)
Domenica 25 gennaio
- Ore 12.30: Milan – Ternana Women (DAZN)
- Ore 12.30: Genoa – Roma (DAZN)
- Ore 15.00: Como Women – Inter (DAZN, RaiSport, RaiPlay)
- Ore 15.00: Sassuolo – Napoli Women (DAZN)
Lunedì 26 gennaio
- Ore 18.00: Juventus – Parma (DAZN)
12ª giornata – Serie A Femminile 2026
Domenica 1° febbraio
- Ore 12.30: Lazio – Como Women (DAZN)
- Ore 12.30: Milan – Genoa (DAZN, RaiSport, RaiPlay)
- Ore 15.00: Ternana – Inter (DAZN)
- Ore 15.00: Parma – Roma (DAZN)
- Ore 18.00: Juventus – Sassuolo (DAZN)
Lunedì 2 febbraio
- Ore 18.00: Fiorentina – Napoli Women (DAZN)
Un calendario fitto e ricco di appuntamenti chiave, che conferma la crescente attenzione mediatica sulla Serie A Femminile, con una copertura televisiva ampia e continuativa. Le prime tre giornate del 2026 offriranno subito incroci di alto livello, fondamentali per delineare equilibri e ambizioni delle protagoniste del campionato.