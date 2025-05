Serie B e C, è caos! Le decisioni del Tribunale Federale Nazionale su Brescia, Trapani, Foggia, Messina e Triestina

Caos in Serie B e Serie C dopo le decisioni del Tribunale Federale Nazionale: le decisioni su Brescia, Trapani, Foggia, Messina e Triestina

Caos in Serie B e C dopo le decisioni del Tribunale Federale Nazionale, che ha colpito duramente cinque club italiani: non solo Brescia, ma anche Trapani, Foggia, Messina e Triestina. La situazione più delicata riguarda il Brescia, già salvo sul campo ma ora deferito per gravi inadempienze fiscali. Il club lombardo non avrebbe versato entro i termini previsti le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi a diverse mensilità tra fine 2024 e inizio 2025 con 4 punti di penalizzazione in questa stagione altri 4 nella prossima. Stesso provvedimento anche per il Trapani, deferito per responsabilità diretta e propria in relazione al comportamento dei suoi rappresentanti legali.

Per il Foggia, anch’esso deferito, è stato invece concesso il rinvio dell’udienza al 19 giugno. Una proroga legata all’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che ha sollevato dubbi sulla regolare iscrizione del club al prossimo campionato di Serie C. Le sanzioni più pesanti, tuttavia, sono arrivate per Messina e Triestina: il club siciliano è stato punito con ben 14 punti di penalizzazione da scontare a partire dalla stagione 2025/26, accompagnati da dieci mesi di inibizione per il presidente Stefano Alaimo e il dirigente Doudou Aissatou Sarr Cissè. Alla Triestina, invece, sono stati inflitti 9 punti di penalizzazione, anch’essi da scontare dalla stagione 2025/26, oltre a sette mesi di inibizione per il presidente Benjamin Lee Rosenzweig e l’ad Sebastiano Stella. Un’ondata di provvedimenti che scuote il panorama calcistico delle serie minori, con ripercussioni potenzialmente decisive sul futuro sportivo ed economico di più club.