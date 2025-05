Serie B, Juve Stabia aritmeticamente ai play off! Lo sponsor premia così la squadra per il traguardo

La Juve Stabia ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, che lo sponsor principale ha deciso di premiare con un bonus la squadra, reduce dalla conquista aritmetica dei play-off di Serie B.

Di seguito la nota e le parole del presidente Langella e del manager Vincenzo Iurillo: «La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che il nostro Top Sponsor, Bene Assicurazioni, già presente sui nostri kit gara con il suo prestigioso marchio, premierà la nostra società per i grandi risultati sportivi raggiunti e per l’accesso ai play off, credendo di nuovo in noi come fatto fin dall’inizio della stagione. Ringrazio personalmente e a nome dell’intera società il nostro Top Sponsor Bene Assicurazioni e il suo manager Vincenzo Iurillo che ha creduto in noi inserendo nel suo contratto, già dall’inizio, un’importante premio di valorizzazione per l’approdo ai play off».