Serie B, un avvio insolito: nessun esonero dopo 7 giornate. Il dato

Da oltre venticinque anni non accadeva in Serie B: le panchine resistono, ma diversi tecnici restano sotto osservazione

Un fatto inedito scuote il campionato cadetto: per la prima volta negli ultimi 25 anni, dopo le prime sette giornate non è stato registrato alcun esonero. Un’anomalia, se si considera che la Serie B è storicamente il torneo delle “panchine traballanti”, dove i tecnici vivono spesso sotto pressione e a rischio di sostituzione al primo passo falso. Quest’anno, invece, i risultati positivi dell’ultimo turno hanno permesso a molti allenatori di blindare temporaneamente la propria posizione.

Chi si è salvato e chi resta in bilico

Il recente turno di campionato ha dato ossigeno a diversi tecnici in difficoltà, che hanno ottenuto conferme grazie a prestazioni convincenti. Non tutti, però, sono riusciti a scrollarsi di dosso le ombre dell’esonero. Restano sotto osservazione Possanzini, D’Angelo, Caserta, Donati (Sampdoria) e Bianco, con il loro futuro legato ai risultati delle prossime settimane.

Situazione delicata anche per Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro: la sua squadra ha raccolto appena 6 punti in 7 partite, frutto di soli pareggi. Una partenza che mette il tecnico in una posizione fragile, costretto a invertire la rotta per non compromettere la stagione. Diverso il caso di Pagliuca (Empoli), che dopo un avvio stentato ha trovato una vittoria preziosa contro il Bolzano nel recupero: un successo che potrebbe rappresentare la svolta e rafforzare la sua panchina.

L’analisi di Alfredo Pedullà

A fare il punto sulla situazione è stato Alfredo Pedullà, che ha sottolineato come i risultati recenti abbiano permesso a molti allenatori di “scampare” l’esonero. Tuttavia, il giornalista avverte: la stabilità è solo apparente. La Serie B resta un campionato imprevedibile, e diversi tecnici potrebbero ritrovarsi “sulla corda” per tutta la stagione, con il loro destino appeso ai prossimi risultati.